Что определяет выбор квартиры в разных регионах страны?

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» выяснили, что ключевые критерии, которые влияют на выбор россиян при покупке квартиры, меняются в зависимости от их места проживания. В опросе приняли участие более 1000 человек из четырех регионов присутствия компании. Оказалось, что в Москве и Екатеринбурге решающим фактором при выборе квартиры является живописный вид из окна, в Санкт-Петербурге – наличие высоких потолков, в Тюмени – большая площадь квартиры.

Одним из главных критериев выбора локации во всех городах является расположение района на карте города. При этом жителям «региональных» центров – Тюмени и Екатеринбурга – важны перспективы района и инвестпривлекательность, а «столичным» жителям – транспортная доступность (остановки метро и общественного транспорта).

При выборе жилого комплекса жителям Екатеринбурга и Тюмени важны закрытые дворы и благоустройство дома. В Москве и Санкт-Петербурге наличие закрытых дворов также влияет на выбор ЖК, но также преобладает значение архитектуры, количества этажей (преимуществом пользуются здания меньшей этажности) и точечной застройки. Во всех регионах большую роль играет приватность и безопасность резидентов.

При этом одной из главных причин для переезда в новую квартиру большинство опрошенных (более 30%) назвали желание повысить класс жилья. Также среди ключевых причин: в Тюмени – переезд из области в региональный центр (26% ответов), в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге – потребность в большей площади или количестве комнат (38% и 40% соответственно), в Москве – покупка квартиры для детей или родителей (23%).