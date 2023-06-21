Ярмарка недвижимости пройдет в Иркутске

Ведущие застройщики Иркутской области представят свои жилые комплексы на ярмарке недвижимости, которая пройдет 24 июня с 10.00 до 15.00 в здании Сбера по адресу ул. Нижняя Набережная, 10.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

— Ярмарка недвижимости — это уникальная возможность получить консультацию по всем вопросам и сравнить квартиры в разных жилых комплексах. Наши специалисты проконсультируют по вопросам ипотечного кредитования и расскажут о сервисах безопасных расчетов.

На ярмарке будут представлены такие жилые комплексы, как «Свои люди», «Стрижи Сити», «Квартал Стрижи», «Затон», «Лето», «Первый Ленинский квартал», «Взлетка», «Хрустальный парк» (Датский и Австрийский квартал), «Художник», «Радужный парк», «Сибиряков», «Сокольники», «Видный», «Скандинавия», «Новый рекорд», «Журавли», «Авиатор», «Символ», «Botanica», «Zenith», «Новые горизонты на Пушкина», «Пулковский», «Семья», «Весна», «Suncity», «Союз priority», «Якоби-парк», «Клубный дом Бабр».

Некоторые компании-застройщики на время ярмарки недвижимости готовят специальные условия по приобретению квартир.

Агентства недвижимости представят свои предложения по покупке, продаже и аренде недвижимости, в том числе, загородной.