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Самые популярные водоемы в Иркутске признали опасными для купания

Лабораторные исследования проб воды провели в Иркутске, их взяли в нескольких точках в Ангаре, а также Иркуте – установлено превышение гигиенических нормативов, рассказали в мэрии.

«Так в пробе, взятой на «квадрате» нижнего бьефа плотины на реке Ангара показатель «энтерококки/стрептококки» составил 19,0 КОЕ/100 см3 при нормативе не более 10,0. В пробе, взятой из реки Иркут в поселке Горького показатель «E.coli» составил 300,0 КОЕ/100 см3 при нормативе 100,0», – уточнили в администрации.

Это значит, что купание в популярных иркутских водоемах или использование их ресурсов в пищу может привести к бактериальной кишечной инфекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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