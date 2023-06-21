Новости

Дополнительный выходной появится у жителей Иркутской области

День памяти в Иркутской области с 2024 года будет выходным – такое решение принято сегодня в рамках 70-й сессии заксобрания региона, сообщает пресс-служба ЗС.

«Проект закона закрепляет нерабочий день на территории области в связи с массовым посещением кладбищ, храмов и других мест поминовения жителями Иркутской области. Парламентарии приняли проект закона в двух чтениях в рамках одного заседания», – рассказали власти.

Ближайший родительский день пройдет 14 мая 2024 года – событие выпало на вторник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес