Дополнительный выходной появится у жителей Иркутской области

День памяти в Иркутской области с 2024 года будет выходным – такое решение принято сегодня в рамках 70-й сессии заксобрания региона, сообщает пресс-служба ЗС.

«Проект закона закрепляет нерабочий день на территории области в связи с массовым посещением кладбищ, храмов и других мест поминовения жителями Иркутской области. Парламентарии приняли проект закона в двух чтениях в рамках одного заседания», – рассказали власти.

Ближайший родительский день пройдет 14 мая 2024 года – событие выпало на вторник.