Опубликована программа празднования Дня молодежи в Иркутске

День молодежи 24 июня отметят в разных городах России, в том числе в Иркутске: как именно, рассказали в мэрии.

Запланировано около 50 мероприятий, которые можно посетить бесплатно. Они будут разделены на тематические линии: «Навстречу креативу», «Навстречу знаниям», «Навстречу новому», «Навстречу спорту», «Навстречу своему делу», «Навстречу Родине», «Навстречу добру» и «Навстречу карьере».

Празднование стартует в 14:00 и пройдет на улице Декабрьских Событий, 102 и на площади Конституции.

В здании бывшего кинотеатра «Звездный» состоится открытие регионального Дома молодежи. Там проведут психолого-профориентационные консультации, квизы и квесты, научные дебаты и интеллектуальные соревнования.

На площади у центрального ЗАГса желающие смогут принять участие в сдаче норм ГТО, соревнованиях по панна-болу, игре в дартс. Также организуют мастер-классы по художественной росписи гипсовых скульптур, джиу-джитсу и капоэйре. Будут работать различные выставки и ярмарка вакансий.

На главной сцене спортсмены проведут показательные выступления, вокальные и хореографические коллективы города представят творческие номера.

В завершении программы иркутскую молодежь поздравит рэп-исполнитель Александр Степанов, известный под сценическим псевдонимом ST.

Необходимо заранее зарегистрировать для участия в событии – билет можно бесплатно получить на сайте Дня молодежи: присоединиться к празднику могут люди всех возрастов.