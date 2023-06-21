Новости

Дом отдыха сгорел в Иркутске: причиной пожара мог стать майнинг

Пожарные ликвидировали возгорание в доме отдыха на улице Тимирязева в Иркутске – оно могло случить из-за майнингового оборудования, которое нашли на месте инцидента, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«Недавно собственники установили в подсобном помещении мощное оборудование для добычи криптовалюты. Местный электрик предупредил хозяина «машинок» об опасности создаваемой чрезмерной нагрузки на электросеть, однако последний проигнорировал предупреждение», – пояснили в ведомстве.

По факту пожара проводится доследственная проверка, устанавливается точная причина инцидента. Во время случившегося никто не пострадал: люди успели вовремя покинуть объект.

Читайте также:

В одной лодке. Иркутскэнергосбыт и УК договорились работать сообща
21 июня 2023
«Для разворота на восток нужно строить новые ГЭС» – Михаил Хардиков, Эн+
20 июня 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (196)


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес