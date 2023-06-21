Дом отдыха сгорел в Иркутске: причиной пожара мог стать майнинг

Пожарные ликвидировали возгорание в доме отдыха на улице Тимирязева в Иркутске – оно могло случить из-за майнингового оборудования, которое нашли на месте инцидента, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«Недавно собственники установили в подсобном помещении мощное оборудование для добычи криптовалюты. Местный электрик предупредил хозяина «машинок» об опасности создаваемой чрезмерной нагрузки на электросеть, однако последний проигнорировал предупреждение», – пояснили в ведомстве.

По факту пожара проводится доследственная проверка, устанавливается точная причина инцидента. Во время случившегося никто не пострадал: люди успели вовремя покинуть объект.