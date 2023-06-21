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Медработникам будут платить до 2 млн руб. за переезд в Усолье-Сибирское, Черемхово или Усть-Илимск

Законопроект о дополнительной мере социальной поддержки приняли в Иркутской области, согласно которому медицинским работникам, переехавшим на работу в Усолье-Сибирское, Черемхово и Усть-Илимск, будут платить до 2 млн рублей. Инициатива одобрена во втором и окончательном чтении на 70-й сессии регионального заксобрания.

Врачи и средние медицинские сотрудники смогут получить не менее 500 млн рубле: итоговая сумма выплаты будет зависеть от места работы и уровня образования получателя.

Таким образом планируется решить проблему нехватки кадров, которая наблюдается на территориях.

После вступления закона в силу министерству здравоохранения Иркутской области предстоит разработать порядок предоставления выплат, в котором будут зафиксированы подробные условия. Предполагается, что получать деньги люди начнут уже в 2024 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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