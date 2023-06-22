СберСтрахование получила ESG-рейтинг «A.esg» Национального Рейтингового Агентства

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило СберСтрахованию ESG-рейтинг на уровне «A.esg». Как подчеркнули в НРА, компания демонстрирует достаточный уровень зрелости экологических практик и высокий уровень зрелости социальных практик.

Присвоение высокого рейтинга обусловлено, в частности, активной интеграцией принципов устойчивого развития в деятельность компании, последовательной реализацией установленных направлений, задач и мероприятий в области устойчивого развития, высокой степенью интеграции управления рисками устойчивого развития в корпоративную систему риск-менеджмента.

Эксперты также отметили наличие продуктов по экологическому страхованию в продуктовом портфеле, высокий уровень социальной составляющей в деятельности компании и существенные инвестиции в человеческий капитал.

Среди факторов, которые стали ключевыми при присвоении рейтинговой оценки, агентство упомянуло наличие у СберСтрахования утверждённой Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития; реализацию мер по переходу на электронный документооборот и сокращению потребления бумаги и сокращение потребление электроэнергии; разработку социально значимых продуктов и услуг (включая имущественное страхование и сельскохозяйственное страхование), а также реализация благотворительных программ и программ корпоративного волонтёрства.

Также эксперты оценили высокую степень инклюзивности: в компании соблюдается гендерный баланс на руководящих должностях. Доля женщин на них составляет 40%. Реализуется программа по трудоустройству и адаптации работников с особыми потребностями.

Национальное Рейтинговое Агентство прошло путь от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации до независимого бизнеса с прочными рыночными позициями и узнаваемым брендом. Рейтинги НРА используются Московской биржей для включения облигаций эмитента в Сектор Роста, СПБ Биржей — для допуска облигаций эмитента к торгам.