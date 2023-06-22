Ставки аренды растут

После продолжительного периода стагнации средних ставок аренды по итогам июня 2023 зафиксирован их заметный рост. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Циан.

Однушки стали дороже на 4%, двухкомнатные квартиры – на 3%. Рост обеспечили региональные центры – в Москве и Подмосковье сохраняется околонулевая динамика, в агломерации Санкт-Петербурга ставки растут медленнее, чем по стране в целом. Максимальный рост ставок в месячном выражении зафиксирован в локациях с низкими ценовыми уровнями и небольшим объемом предложения (в Кирове, Новокузнецке, Волгограде, Саратове и Челябинске они выросли более, чем на 10%).

В годовом выражении почти во всех анализируемых городах ставки выросли. Исключения (где цены на рынке аренды сейчас ниже или почти не отличаются от прошлогодних) – Московский регион, Санкт-Петербург, Севастополь. Пенза и Воронеж. Сильнее всего аренда подорожала в Кирове, Владивостоке, Челябинске, Кемерово и Перми.

Средняя ставка однушек (19.9 тыс. руб.) находится на исторических максимумах; аналогичный показатель для 2-комнатных квартир (28,5 тыс. руб.) лишь незначительно (на 4%) ниже рекордных показателей осени прошлого года