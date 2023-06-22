«Предложение – снижается, спрос – растет», – эксперты Циан о рынке аренды

Число лотов, доступных арендаторам на Циан, снижается 6-й месяц подряд. За это время объем предложения стал меньше на 40% (в т.ч. упал на 13% за последний месяц). Сейчас в активной экспозиции находится ~42 тыс. объявлений.

Такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов (обычно с декабря по март объем предложения растет и лишь затем начинается его сокращение).

Индекс спроса (среднее число целевых действий, отнесенное к среднему показателю в 2021 году) растет на протяжении всего 2023 года. Несмотря на то, что июнь не принято относить к высокому сезону на рынке аренды, он продолжил расти и в последние недели. По отношению к локальным минимумам (на майских праздниках) индекс спроса вырос на 20 пп.

Максимальный рост спроса среди крупных городов характерен для Волгограда, Оренбурга, Самары, Уфы и Саратова - там активность арендаторов вдвое выше, чем в 2021 году. Медленнее идет восстановление рынка в Красноярске, Иркутске, Томске, Екатеринбурге и Новосибирске. В этих городах индекс спроса находится на уровне 0.7-0.8 от показателей 2021 года. Можно зафиксировать общую закономерность – в тех городах, где рынок новостроек развивается активно (представлено много проектов от разных застройщиков в различных районах) – там вовлеченность жителей в рынок аренды жилья меньше и наоборот (если в региональном центре строится мало новых ЖК, то активность на рынке аренды выше).

«После продолжительного периода стагнации ставок аренды в мае и июне 2023 зафиксирован их заметный рост, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. – Одной из причин этого явления является снижение числа новых объявлений, поступающих на рынок. Это связано с оживлением в смежных сегментах (в продаже вторички и новостроек). Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности (зачастую по ставкам чуть ниже рынка), стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году».