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Банки будут оформлять допуслуги отдельным заявлением

Такие изменения ЦБ внес ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита. «Известия» ознакомились с документом.

Как следует из поправок, с которыми ознакомились «Известия», банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде.

В законопроекте предусматривается два вида получения согласия заемщика на платные довески к заемным средствам. Первый – если их предоставление – это фактическое условие для получения кредита (займа). Как правило, это касается страховок. В этом случае согласие должно быть оформлено в заявлении на кредит (заем) с перечислением всех этих дополнительных опций.

Второй – если заемщик согласен приобрести вместе с кредитом любые другие платные услуги (товары, работы), то это нужно будет оформлять отдельным заявлением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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