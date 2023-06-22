Сумму страховки «длинных» вкладов могут увеличить до 10 млн рублей

Долгосрочные вклады предлагают обычно под более высокий процент, однако популярностью они не пользуются, выясняли «Известия».

В России предлагают повысить страховое покрытие по долгосрочным (от трех лет) вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн рублей, а также освободить их от подоходных налогов. Сейчас долгосрочные вклады не слишком популярны. Среди основных причин – возможность резкого изменения ставок, и отставание от реальной инфляции, и низкий потолок суммы депозита, защищенной системой страхования. Сейчас он составляет 1,4 млн рублей.

Как отмечает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle, частные лица – обладатели более или менее солидных сбережений, как правило, выбирают более эффективные способы по работе с деньгами, чем депозит. Те же ценные бумаги, например, ОФЗ гарантируют доходность на несколько процентных пунктов выше.