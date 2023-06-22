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Нормы оформления навесных фасадов появятся в России

Их утвердил Минстрой, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Раньше правила отсутствовали и для применения навесных фасадов требовалось пройти процедуру подтверждения пригодности. Новый документ даст возможность сократить сроки проектирования и стройки.

– Системы позволяют обеспечить более разнообразный внешний вид зданий, – сказали в Минстрое. – Технология позволяет реализовать различные архитектурные идеи и решения.

Застройщикам можно использовать разнообразные облицовочные материалы: природный камень, клинкерная плитка, кассеты из металла и многие другие.

– Утверждение нового свода правил расширит применение и стимулирует активное развитие рынка отечественных фасадных систем, уменьшит затраты и сроки за счет применения нормируемых данных, – сказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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