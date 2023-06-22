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«Еще 7-8 лет назад не было проблем с наймом персонала, сейчас ситуация изменилась драматически»

Для большинства соискателей на российском рынке труда главным фактором при выборе работы является размер зарплаты, однако уже на втором месте по значимости оказывается HR-бренд компании. Что делать компаниям в эпоху глобальных перемен? Как вести себя в условиях, когда рынок труда драматично меняется? Как формировать бренд промышленной компании?  Об этом заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина рассказала на HR-конференции «Сильный бренд работодателя 2023». Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты.

<p>Вера Курочкина. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Вера Курочкина. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

1. HR-бренд – в фокусе

– Если 7-8 лет назад мы наблюдали огромный интерес к промышленным компаниям, и проблем с наймом персонала не было, то за последние годы ситуация драматичным образом изменилась. И в регионах, и в Москве сегодня фиксируют нехватку кадров. Поэтому вопрос HR-бренда выходит на первое место. Для того, чтобы вас выбирали, должны быть определенные конкурентные преимущества.

2. За слабость придётся платить

– Если мы посмотрим экономический эффект построения бренда, то он имеет вполне осязаемый характер – как отмечают специалисты, 10% среднерыночной зарплаты переплачивают работодатели со слабым брендом. Сильный бренд снижает расходы на рекрутинг и на удержание персонала.

3. Развивать инфраструктуру в городах присутствия

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– Крупным производственным компаниям необходимо уделять внимание изменению социальной среды, инфраструктуры в городах и регионах. Это дает возможность сотрудникам влиться в особую атмосферу, иметь вокруг себя единомышленников и чувствовать себя важным и востребованным в городе, где ты живешь и работаешь.

4. Поддерживать климат и социальную ответственность

– Сегодня соискатели изучают репутацию компании: что с ней происходит, какие социальные проекты она реализует, что происходит с климатом, насколько здоровая корпоративная среда. 

5. Давать возможности для социализации

– Еще одна тенденция – у соискателей появилась потребность в социализации. В среде молодых специалистов она особенно набирает обороты. Все устали от общения через экран компьютера и социальные сети, и ничто не заменит живое общение, обмен идеями. У людей появилась огромные потребности в улучшении своего города, создании волонтерских движений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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