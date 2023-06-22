54% сибирских работодателей планируют поднимать зарплаты в этом году

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили планы работодателей по изменению заработных плат в 2023 году. Опрос показал, что более половины опрошенных намерены их поднимать.

В 2023 году более половины сибирских работодателей (54%) планируют увеличивать зарплаты, в целом по России этот показатель чуть ниже – 53%.

Еще 36% компаний-работодателей в Сибири оставят зарплаты на прежнем уровне (в целом по стране таких 38%), а 5% хотят их снизить (в целом по стране - 2% компаний).

Любопытно, что поднимать зарплаты намерены работодатели, вне зависимости от численности компаний. Наибольшую решительность в этом вопросе проявляют крупные организации с численностью от 1001 до 3000 человек (65% из них будут повышать зарплаты). Реже остальных такие планы транслируют компании со средней численностью 101-250 человек (47%). Но при этом более половины компаний из малого бизнеса с численностью сотрудников менее 50 человек готовы также пересматривать зарплаты сотрудников в сторону увеличения (54% компаний с указанной численностью), среди компаний с численностью 51-100 человек – 50%.

В разрезе отраслей наибольшую готовность индексировать зарплаты демонстрируют компании из направления ИТ (64%), строительства (63%), товары народного потребления (61%), розничная торговля (58%). Несколько отстают от среднего показателя по рынку (53%) компании из направления услуги для бизнеса (46%) и тяжелая промышленность (50%).

По итогам мая, самые высокие зарплаты в Иркутской области предлагают специалистам из сферы добычи сырья (109,2 тыс. руб. в среднем), работникам сельского хозяйства (106,4 тыс. руб.), специалистам транспортно-логистической сферы (105,4 тыс. руб.), рабочему персоналу (96,9 тыс.руб.), кадрам из направления стратегия, инвестиции, консалтинг (92,6 тыс. руб.).

Наиболее низкие зарплатные предложения в регионе получают специалисты из сферы административного персонала (31 тыс. руб.), специалисты розничной торговли (37,4 тыс. руб.), специалисты по безопасности (39,4 тыс. руб.).