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Проценко заявил о периодичности мировых пандемий

По мнению главврача «Коммунарки» Дениса Проценко, крупные пандемии случаются раз в 50 лет, и «нашему поколению не повезло». Заявление передает РБК.

«Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, «испанка» на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, все-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс. Человечество с пандемиями живет, и такие страшные пандемии случаются в среднем раз в 50 лет. Нашему поколению не повезло», – говорит Проценко.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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