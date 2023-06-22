Проценко заявил о периодичности мировых пандемий

По мнению главврача «Коммунарки» Дениса Проценко, крупные пандемии случаются раз в 50 лет, и «нашему поколению не повезло». Заявление передает РБК.

«Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, «испанка» на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, все-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс. Человечество с пандемиями живет, и такие страшные пандемии случаются в среднем раз в 50 лет. Нашему поколению не повезло», – говорит Проценко.