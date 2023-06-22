Завершился третий поток обучения по программе АТБ PLUG-IN

Участники третьего потока успешно закончили обучение по программе подготовки программистов и системных аналитиков АТБ PLUG-IN. 20 июня состоялась финальная защита командного проекта. АТБ PLUG-IN реализуется Азиатско-Тихоокеанским банком совместно с Дальневосточным федеральным университетом.

Из 100 кандидатов в программу обучения попали 19 студентов старших курсов и недавних выпускников Института математики и компьютерных технологий, а также Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

На протяжении 14 недель ребята обучались у экспертов АТБ и ведущих специалистов ДВФУ. Поток включал в себя три образовательных трека: Java, React и системный анализ. Молодые специалисты не только проходили бесплатное обучение, но и получали стипендию от банка. Программа курса была практико-ориентированная: теоретические занятия шли в дополнение к работе над реальным кейсом.

«В третьем потоке АТБ PLUG-IN мы переключились от обучения мобильных разработчиков на подготовку frontend-разработчиков на React и особенно востребованных специалистов для нашего банка – специалистов по системному анализу, которых было больше всего на курсе. Ребята в трех смешанных группах работали над общим веб-проектом внутреннего портала для сотрудников АТБ. На защите студенты представили его различный функционал: управление оргструктурой, профилем сотрудника и новостями, поздравление сотрудников с днем рождения, учет отпускных дней и многое другое», – рассказала руководитель проекта АТБ PLUG-IN Екатерина Акинина.

В июне 2023 года центру обучения АТБ PLUG-IN исполнился один год.

«За прошедший год мы реализовали 3 потока обучения, 56 участников прослушали более 350 часов лекций и провели тысячи часов самостоятельной работы. Эксперты АТБ по дизайну, информационной безопасности, IT-архитектуре и Agile провели более 20 тренингов. Молодые специалисты на деле смогли реализовать свои знания и получить колоссальный опыт в востребованных и перспективных профессиях», – сообщил директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

АТБ PLUG-IN был отмечен несколькими наградами в области образования, социальных проектов и информационных технологий. В частности, получил премию в номинации «За вклад в развитие образования» в рамках Форума «Эффективное образование», премию «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «Лучший проект по подготовке кадров» в рамках ежегодного форума, а также премию Digital Leaders Award в номинации «Проект года» в категории «Программы обучения цифровым навыкам» в рамках седьмого ежегодного Форума «Время инноваций».

Подробнее об АТБ PLUG-IN можно узнать на сайте проекта и в социальных сетях Вконтакте и Telegram.