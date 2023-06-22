Альфа-Банк запускает новый сервис «ВЭД под ключ» по работе с Китаем

Клиентам Альфа-Банка, осуществляющим закупки из Китая, доступен новый консалтинговый сервис, позволяющий вести бизнес с Китаем максимально комфортно.

«ВЭД под ключ» включает поиск и проверку поставщика, заключение договора и даже логистику и таможенное оформление товара из Китая в Россию. При подключении пакета услуг «Активные расчеты» можно снизить расходы на комиссию за покупку или продажу иностранной валюты до 0,1%.

«Выход на новые зарубежные рынки осложняется языковым барьером и отсутствием наработанной базы. Мы предусмотрели полный комплекс услуг для участников ВЭД. Он позволяет переложить все заботы на надежного партнера. Для предпринимателей важно знать только наименование товара и стоимость, по которой он готов сделать закупку, все остальное оформят в рамках сервиса», – руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.