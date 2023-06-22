Альфа-Банк финансирует строительство двух заводов для Uflex Group на 7,9 млрд рублей

Заводы будут возведены в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Реализация данных инвестиционных проектов позволит индийской компании вывести на рынок РФ и стран СНГ новые виды продукции, которые в настоящий момент импортируются из стран Азии, Европы и Индии.

В первую очередь осенью 2023 будет возведен завод по производству CPP пленки — литой полипропиленовой пленки для пищевых продуктов, в том числе высококачественной ретортной и металлизированной пленки. Эта пленка, в частности, используется в производстве упаковки для кормов животных и в данный момент импортируется из-за рубежа. Мощность производства составит 18 000 тонн в год.

Вторым этапом станет запуск линии по производству химической продукции, применяемой для изготовления гибкой упаковки мощностью 28 000 тонн в год. Запуск линии позволит производителям упаковки использовать российскую продукцию и решит вопрос «белых упаковок». Сумма планируемого финансирования достигнет 7,9 млрд. рублей со сроком погашения — 10 лет. Оно включает как инвестиционную часть, так и финансирование оборотного капитала.

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС» — российское подразделение Холдинга «Уфлекс» (Uflex, Индия), работающего на всех уровнях производственно-сбытовой цепочки гибкой упаковки, мировой лидер производства полимерной пленки и решений, связанных с производством гибкой упаковки. Uflex Group (создана в 1985 г.) — крупнейшая компания в Индии, создана в 1985 году. Это наиболее быстро растущая компания в мире по производству гибкой вакуумной упаковки, типографских красок, покрытий, ПЭТ-смол, работающая в более чем 140 странах. Производственные площадки находятся в Россия, Индии, ОАЭ, Мексике, Польше, Египте и США. Группа занимает 13% мирового объема м производства БОПЭТ — пленок.