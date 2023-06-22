Дальневосточный банк снизил ставку по автокредитам

Жители Дальнего Востока и Восточной Сибири могут приобрести автомобиль всего под 7% годовых.

С 20 июня покупателям новых и подержанных машин с помощью кредита Дальневосточного банка доступна новая низкая ставка – всего от 7% годовых. Она действительна при покупке автомобиля с первоначальным взносом от 15%, сумме кредита от 300 тыс. рублей, а также при оформлении страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода. Срок кредита может составлять до 7 лет.

Получить автокредит очень просто. Заполните заявку на сайте Дальневосточного банка и получите предварительное решение, затем обратитесь в офис банка с пакетом документов и получите одобрение кредита – для вашего удобства банк сразу переведёт средства на счёт продавца. Для клиентов, получающих заработную плату на счёт в Дальневосточном банке, оформление кредита производится всего по двум документам – анкете и паспорту гражданина РФ.

«Наш продукт отличается гибкостью и вариативностью. Клиент может собрать свой индивидуальный кредит из предложенных опций. Например, можно внести первоначальный взнос и таким образом обеспечить себе минимальную ставку или выбрать опцию кредитования без первоначального взноса вообще – тогда ставка вырастет всего на 1%. Также клиент может включить страхование автомобиля по КАСКО в сумму кредита или оформить займ без страхования автомобиля. Наконец, весьма выгодным отличием продукта является отсутствие комиссии за выдачу кредита или каких-либо ежемесячных комиссий. Также на сайте доступен список автосалонов-партнёров по всей территории обслуживания банка в случае покупки нового автомобиля», - прокомментировала Ирина Олесик, начальник Управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк».

Подробнее об условиях кредитования узнавайте на сайте, в офисах банка и по телефону 8-800 -555-22-05.