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Для чего на выписках из ЕГРН размещается QR-код?

Сегодня на выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) имеется специальная маркировка или QR-код, которые обеспечивают дополнительную цифровую защиту от подделок.

Выписка из ЕГРН может потребоваться при совершении операций с недвижимостью: купля-продажа, оформление наследства, приватизация и другое.

Актуальность и достоверность полученных сведений из ЕГРН всегда находится на особом контроле Росреестра. Поэтому специально для удобства и спокойствия заявителей Росреестр также разработал цифровой инструмент, позволяющий проверить выписку из ЕГРН — QR-код.

Отображение QR-кода реализовано  с 01.03.2023, размещается он в правом верхнем углу выписки. С его помощью можно проверить подлинность выписки из ЕГРН, действительно ли выдавалась такая выписка из ЕГРН и правда ли то, что в ней написано об объекте недвижимости. При наведении камеры мобильного телефона на QR-код программа сканирования перенаправляет в соответствующий раздел на официальном сайте Росреестра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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