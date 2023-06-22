Для чего на выписках из ЕГРН размещается QR-код?

Сегодня на выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) имеется специальная маркировка или QR-код, которые обеспечивают дополнительную цифровую защиту от подделок.

Выписка из ЕГРН может потребоваться при совершении операций с недвижимостью: купля-продажа, оформление наследства, приватизация и другое.

Актуальность и достоверность полученных сведений из ЕГРН всегда находится на особом контроле Росреестра. Поэтому специально для удобства и спокойствия заявителей Росреестр также разработал цифровой инструмент, позволяющий проверить выписку из ЕГРН — QR-код.

Отображение QR-кода реализовано с 01.03.2023, размещается он в правом верхнем углу выписки. С его помощью можно проверить подлинность выписки из ЕГРН, действительно ли выдавалась такая выписка из ЕГРН и правда ли то, что в ней написано об объекте недвижимости. При наведении камеры мобильного телефона на QR-код программа сканирования перенаправляет в соответствующий раздел на официальном сайте Росреестра.