Реалист Банк и банковский холдинг «Бюрократ» объявили о покупке чешского «Джей энд Ти Банка»

Сделка одобрена ЦБ и Президентом РФ. «Дочка» чешского J&T Banka перейдет под контроль собственников Реалист Банка.

В соответствии со стратегией развития бизнеса Реалист Банк сообщает о получении материнским холдингом ООО «Бюрократ» (единственного владельца 100% акций АО «РЕАЛИСТ БАНК») специального решения Президента Российской Федерации на приобретение 100% уставного капитала АО «Джей энд Ти Банк» в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №186-рп от 21 июня 2023 г.)

– Покупка позволит найти новый вектор для развития и усиления накопленного опыта Джей энд Ти Банка, а также усилит позиции Реалист Банка на рынке финансовых услуг и создаст синергетический эффект для увеличения объемов бизнеса по обслуживанию клиентов МСБ и кредитованию реального сектора экономики России, – говорится в сообщении банка.

Переход контроля над Джей энд Ти Банком в российскую юрисдикцию позволит расширить возможности клиентов по управлению финансами. При этом Реалист Банк сохранит все обязательства и продолжит обеспечивать бесперебойный сервис, высокий уровень обслуживания и наиболее выгодные условия для клиентов Джей энд Ти Банка.