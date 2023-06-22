Путешествовать с РСХБ стало выгоднее – кешбэк до 10% за покупку агротура

Россельхозбанк запустил специальное предложение для своих клиентов-держателей дебетовых карт - «Выбирай Своё Путешествие от «Своё За городом» - по условиям которого российские путешественники при покупке туров, отелей и авиабилетов на платформе «Своё За городом» могут вернуть до 10% от стоимости путешествия бонусными баллами «Урожай».

В акции могут принять участие клиенты Россельхозбанка старше 18 лет, обладатели карт «СВОЯ карта» и «Путевая карта». Для получения кешбэка участникам акции необходимо купить авиабилет и/или забронировать и оплатить проживание в одном из объектов размещения и/или купить тур на платформе «Своё За городом» в период с 31 мая по 31 декабря 2023 года. А с 23 июня 2023 года принять участие в акции смогут также обладатели кредитных карт «СВОЯ кредитная карта» и «Путевая карта – карта с льготным периодом кредитования», период проведения акции для данной группы также ограничен 31 декабря 2023 года.

Согласно условиям акции, участник получит на бонусный счет Программы лояльности «Урожай» бонусные баллы в следующем размере:

- за оплату авиабилетов: 5% от стоимости заказа,

- за оплату проживания в объекте размещения: 5% от стоимости заказа,

- за оплату тура: 10% от стоимости заказа,

но не более десяти тысяч бонусных баллов за месяц.

«Россельхозбанк постоянно работает над улучшением продуктов для своих клиентов, проводя опросы и разрабатывая на их основе предложения, оптимально подходящие для самых взыскательных пользователей. Новая акция «Выбирай Свое Путешествие от «Своё За городом» предоставляет широкие возможности путешествовать с максимальной выгодой – полученные по акции баллы программы «Урожай» можно потратить на любые товары и услуги: от товаров для домашних питомцев до подарочных сертификатов на модную одежду и парфюмерию и новых путешествий», - отмечает директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.