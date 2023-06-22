РСХБ: в ближайшие несколько лет ОАЭ может стать перспективным партнером России по экспорту зерна и импорту табака

К этому выводу пришли эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, проведя исследования товарооборота между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Согласно ранее сделанному заявлению главы Минпромторга России Дениса Мантурова, товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году составил $9 млрд, что на 68% превысило результат предыдущего года. Одним их факторов роста и двустороннего развития отношений, в том числе торговых, стало подписание 1 июня 2018 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом аль-Нахайяном декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ.

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучили структуру взаимных импорта и экспорта продукции АПК между Россией и ОАЭ и пришли к выводу, что в перспективе нескольких лет основными продуктовыми категориям станут зерно (пшеница и меслин), мясо птицы, зернобобовые. Так, согласно исследованию, в 2022 году Российская Федерация экспортировала в ОАЭ продукции АПК на общую сумму около 179 млн долл США, что составило 0,4% общего российского экспорта сельхозпродукции. Самыми востребованными продуктовыми группами на рынке Эмиратов стали злаки ($74 млн или 41% общего объема экспорта продукции АПК в ОАЭ), мясо и пищевые мясные продукты ($30 млн и 20%), зернобобовые и некоторые съедобные корнеплоды ($14 млн и 8%), жиры и масла ($9 млн и 6%).

Самыми популярными продуктами в этих категориях стали пшеница и меслин (44% общего объема экспорта АПК в ОАЭ), части тушек кур обваленные (10%), ячмень (5%), соевое масло (4%) и части тушек индеек обваленные (4%). Такой ассортимент обусловлен особенностями кухни региона и климатическими условиями, затрудняющими локальное производство продукции.

ОАЭ, в свою очередь, в прошлом году поставил в Россию продовольствия на общую сумму более 31 млн долларов США. Лидерами по поставкам стали следующие категории: кофе и чай ($26,2 млн и 84% общего объема импорта из ОАЭ), табак ($1,8 млн и 6%), рыба и морепродукты ($0,9 млн и 3%) и продукты переработки овощей ($0,8 млн и 3%). Самый большой объем поставок приходится на черный чай (79% от общего объема импорта АПК из ОАЭ), зеленый чай (4%), курительный табак (3%), устрицы (3%) и сухофрукты (2%).

По результатам анализа товарооборота между ОАЭ и РФ за последние 5 месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года, экспорт продукции АПК вырос почти в 2,5 раза в стоимостном выражении. В ближайшие нескольких лет наиболее перспективными продуктовыми группами станут злаки, рыба и морепродукты, готовые продукты из мяса. В числе основных импортируемых из арабской страны продуктов будут табак, фрукты и орехи, какао, предлагается заменить на кондитерские изделия.

«За последние 5 лет отношения между Россией и ОАЭ стали заметно крепче. Этому способствовало и подписание декларации о сотрудничестве, и увеличение турпотока, и признание Эмиратами России как надежного и сильного партнера, - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов. – Российские продукты АПК за время торгового сотрудничества показали высокий уровень качества и в перспективе ближайших лет, мы считаем, эта отрасль значительно вырастет в объемах поставок на рынок арабских потребителей».