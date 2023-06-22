Власти могут запретить отключение воды более чем на 14 дней

Нарушение правил может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней. О поправках Роспотребнадзора в СанПиН узнали «Известия».

Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом говорится в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», который подготовила служба. «Известия» ознакомились с документом. Такие работы в РФ обычно проводят летом, напомнили в Роспотребнадзоре. Они нужны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.

– В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов, – напомнили в Роспотребнадзоре. – Из постановления Госстроя от 2003 года следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно – в летнее время.