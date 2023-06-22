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Дорогую технику начали ввозить в Россию под заказ

Сервис по выбору и доставке запустил «М.Видео–Эльдорадо», рассказали «Известиям» в компании.

Среди элитных марок, которые предлагает заказать ритейлер, – Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и ряд других. К этой категории в организации также относят и премиальные линейки от Samsung и LG.

– Мы располагаем как уже сформированным ассортиментом премиальной техники, так и предлагаем персональный подбор. Продажи люксовых брендов занимают в среднем около 3% российского рынка устройств для дома и кухни, доля же верхнеценового сегмента в среднем составляет 10–20%. Наибольший объем здесь занимает встраиваемая техника, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, мелкие кухонные устройства. Мы видим отложенный спрос покупателей на премиальный сегмент, – отметили в «М.Видео–Эльдорадо».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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