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II Межрегиональный шахматный турнир на призы ИНК стартует 23 июня

II Межрегиональный шахматный турнир на призы ИНК «Территория будущего» начнется 23 июня в Иркутске и Усть-Куте. Соревнования продлятся три дня, в них примут участие более 200 игроков из Иркутской области, Красноярского края, Якутии и Бурятии.

В этом году прямая трансляция турнира с профессиональным комментированием пройдет на популярном российском YouTube-канале Crestbook шахматы, а также на YouTube-канале ИНК.

Встречи игроков пройдут на нескольких площадках: онлайн, в офисах Иркутской нефтяной компании и ПАО Сбербанк в Иркутске, в штабе строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте.

23 июня турнир откроется онлайн-встречами между сотрудниками ИНК и приглашенными шахматистами. На 24 июня запланированы матчи между сборными Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии. Также в этот день пройдет открытый турнир по молниеносным шахматам в Усть-Куте.

25 июня в Иркутске состоится турнир между сборными командами ООО «ИНК», АО «СУЭК», ПАО Байкальский банк «Сбербанк», ПАО Мирнинский ГОК АК «Алроса» и сеанс одновременной игры для детей с международным гроссмейстером. Завершающим этапом станет открытый турнир по блиц-шахматам в Иркутске.

Организаторы мероприятия – Иркутская нефтяная компания и Федерация шахмат Иркутской области. Победители, призеры и участники получат денежные призы и памятные подарки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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