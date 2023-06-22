16% иркутян готовы уволиться вслед за руководителем

Эффективный тандем с руководством особенно важен для медицинских сестер, юристов, менеджеров по продажам и главных бухгалтеров. Тех, кто однозначно уйдет с работы вслед за уволившимся начальником, среди них больше всего. А вот среди снабженцев, программистов и кладовщиков таковых не набралось и 1%. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, останутся ли иркутяне на своих рабочих местах, если непосредственный руководитель решит уволиться. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из города.

Если непосредственный руководитель решит уволиться, 16% иркутян предпочтут покинуть компанию вслед за ним: 5% однозначно готовы к такому шагу («Я за ней пойду в огонь и в воду»), 11% скорее готовы («Обычно как бывает, всю его команду бывшую попросят на выход»). 41% скорее останутся в компании («Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель»). 43% абсолютно категоричны: увольняться вместе с руководителем они не станут («Есть перспектива занять место начальника»).

На каких позициях особенно важен слаженный рабочий тандем с управленцами? Чаще остальных готовность покинуть работодателя в случае увольнения непосредственного руководителя в той или иной степени проявляют главные бухгалтеры, медицинские сестры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы. А среди снабженцев, водителей, экономистов и программистов больше всего тех, кто скорее и однозначно останется («Я работаю на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания»).