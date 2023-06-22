«Иранский сценарий»? Эксперт – о росте российского рынка акций

Российский рынок акций – в эйфории. Индексы обновляют годовые максимумы на протяжении нескольких месяцев подряд. На рынке нет больше страха? Реализуется так называемый «Иранский сценарий», когда фондовый рынок страны с 2017 по 2021 год вырос в 15 раз? Что происходит?

– Рынок – это маятник, отклонившись вниз на геополитическом кризисе, получив точку равновесия, он отправился обратно, – прокомментировал ситуацию для SIA.RU директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых. – Рынок сейчас прайсит, что поворотная точка в кризисе пройдена. Плюсом ко всему есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости акций. Первое – это так называемое QE по-русски, это военные расходы. Так или иначе они оказываются на фондовом рынке. Второе – прошедшая девальвация. Она также поддерживает рынок акций. Третья причина – это большая доля физлиц на фондовом рынке. Сейчас 80% рынка – это физлица. Мы можем увидеть такую историю, когда акции вообще могут оторваться от фундаментальной стоимости и реализуется так называемый «Иранский сценарий» , он тоже может иметь место быть.

Тем не менее, эксперт предупреждает, «за диким ростом обычно бывает и откат. На чём это произойдёт, очень сложно предугадать, тем более сейчас, когда рынок под властью физлиц, а они подвержены эмоциональным реакциям на какие-то события».

Российские индексы обновляют годовые максимумы на протяжении нескольких месяцев подряд.

"Иранский сценарий". Капитализация фондового рsнка Ирана с 2017 по 2021 год выросла в 5 раз

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