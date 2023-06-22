Индустриализация 2.0: Иркутская область представит лучшие проекты на ВДНХ

Стать пилотом самолета, погрузиться в глубины Байкала и понаблюдать в режиме реального времени за жизнью байкальской нерпы – все это смогут сделать посетители стенда Иркутской области на Международной выставке-форуме «Россия». Приангарье будет представлено в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го.

Концепцию стенда и работы выставки заместителю Председателя оргкомитета, помощнику Президента РФ Максиму Орешкину презентовала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно документу, Создан организационный комитет Выставки, который возглавляет первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Согласована концепция выставки, утверждены ключевые мероприятия по ее подготовке и проведению. Ее участниками станут федеральные органы исполнительной власти, крупные корпорации, представители зарубежных стран, а также 89 субъектов Российской Федерации.

Как рассказала Наталья Гершун, экспозиция Иркутской области будет поделена на зоны, где представят достижения в разных сферах: промышленность, наука и образование, культура, здравоохранение, туризм.

– Сейчас идет вторая волна индустриализации, мы можем предложить интересную работу. За последние шесть лет запущено Ковыктинское газоконденсатное месторождение, создан самолет МС-21, разработаны новые лекарственные препараты, построены анодная фабрика и алюминиевый завод, создана с нуля газохимическая отрасль. Мы предлагаем шесть тысяч рабочих мест, – рассказала Наталья Гершун.

В рамках работы стенда запланирована кадровая работа: на месте будут работать специалисты «Кадрового центра», будет организовано интерактивное пространство «Найди свою возможность» – об образовании, карьере, бизнесе в регионе, где расскажут реальные истории успеха жителей Приангарья. А богатое историческое наследие посетители смогут увидеть своими глазами – с помощью VR-прогулки по музею деревянного зодчества «Тальцы».

Максим Орешкин согласовал концепцию, представленную Иркутской областью, следующий этап – изготовление стенда и техническое оснащение.