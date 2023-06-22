1,10 млн новых кредитных карт выдано в мае

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2023 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,10 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (в апреле 2023 года – 1,14 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых выданных кредитных карт, напротив, выросло – на 11,8% (в мае 2022 года – 0,99 млн ед.). Это стало следствием сокращения выдачи кредиток весной прошлого года.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в мае 2023 года было выдано в:

Москве (80,2 тыс. ед.),

Московской обл. (57,6 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (42,6 тыс. ед.),

Краснодарском крае (41,0 тыс. ед.) и

Республике Башкортостан (39,1 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2023 года выдача новых кредитных карт сократилась в большинстве регионов страны. При этом самое существенное снижение продемонстрировали:

Хабаровский край (-8,3%),

Чувашская Республика (-6,2%),

Нижегородская обл. (-5,5%),

Санкт-Петербург (-5,4%),

Москва (-4,7%).

Единственными регионами из топ-30, в которых данный показатель, напротив, вырос, оказались Воронежская обл. (+3,5%), Ставропольский край (+1,4%) и Оренбургская обл. (+0,3%).

«После достаточно активной выдачи новых кредитных карт в марте-апреле, в мае этот показатель немного сократился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, это объясняется сезонным фактором, большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая. При этом сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. С помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут здесь эффективно управлять кредитным риском. А заемщики, в свою очередь, получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). При этом кредитные карты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по кредиткам составляет 645 баллов, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».