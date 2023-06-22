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Кредит наличными на автомобиль банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке

Кредит наличными на покупку автомобиля банка «Открытие» вошел в число лидеров рейтинга лучших автокредитов на новые автомобили в июне 2023 по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Получить финансирование клиенты банка могут по ставке от 4% годовых на весь срок кредитования.

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Аналитики «Выберу.ру» проанализировали продукты 50 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали 15 наиболее выгодных заемщикам предложений для покупки нового автомобиля. В исследовании в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также его сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн, количество программ страхования и возможность их выбора, размер первоначального взноса и ограничения по возрасту автомобиля.

По всем этим параметрам кредит наличными на покупку автомобиля банка «Открытие» вошел в топ-3 лучших на рынке.

Кредит наличными на автомобиль в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 4% годовых. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей. Срок кредитования — до 5 лет, первоначальный взнос, залог и страхование автомобиля не требуются. Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и онлайн, решение банк примет за три минуты.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита на автомобиль доступен на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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