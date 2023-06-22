Банк «Открытие» запустил программу кредитования залоговых автомобилей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил программу кредитования залоговых автомобилей. Теперь у частных клиентов появилась возможность приобрести у дилеров новые и подержанные автомобили, находящиеся в залоге у любой кредитной организации, а у авторитейлера - возможность снизить долговую нагрузку, реализовав залоговое имущество.

Воспользоваться предложением будущие автовладельцы могут при условии нахождения автомобиля в собственности у юридического лица, в данном случае - дилерского центра.

Финансирование на покупку подобного авто в банке «Открытие» можно получить по ставке от 9,9%, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет.

После оформления залогового автомобиля в кредит «Открытие Авто» переведет дилеру средства за транспортное средство, а дилер в течение нескольких дней снимет залоговое обременение. После этого клиент сможет зарегистрировать машину в ГИБДД в качестве нового собственника.

«На сегодня в банке «Открытие» доступно более 40 программ автокредитования, среди которых клиент может выбрать подходящую по своему запросу – классический залоговый автокредит или, к примеру, кредит без первоначального взноса и каско. Новый продукт – еще один шаг в сторону наших клиентов. У частных клиентов появляется дополнительный канал приобретения проверенного автомобиля на выгодных условиях, не беспокоясь о залоговом обременении. Юридические же лица получают возможность оперативно и с выгодой вывести кредитные автомобили из-под залога», - отметила руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.