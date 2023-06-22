СберСтрахование с начала года выплатила собственникам пострадавшего от стихийных бедствий жилья 90 млн рублей

Больше всего обращений пришлось на подтопления — 137 заявлений, в основном от жителей Алтайского и Забайкальского краёв, Брянской, Пензенской, Саратовской и Кировской областей. Общая сумма компенсаций по таким случаям превысила 19 млн рублей. Средний размер выплаты — 137 тыс. рублей, максимальный — 1,1 млн.

От сильного ветра пострадало жильё 99 клиентов из Краснодарского края, Кемеровской области, Республики Башкортостан и других регионов. По этому риску выплачено 5,4 млн рублей (в среднем 54 тыс., максимально — 399 тыс.).

Об ущербе от паводков и наводнений сообщил 71 клиент из Пензенской, Калужской, Брянской и других областей. Средняя выплата по таким обращениям составила 142 тыс. рублей, максимальная — 659 тыс., всего — 10,1 млн.

На четвёртом месте по количеству обращений — природные пожары. Так, уже урегулировано 36 страховых случаев в Курганской области, где в начале мая обострилась обстановка с лесными пожарами. Сумма компенсаций составила 32 млн рублей, средняя выплата — 883 тыс., максимальная — 2,6 млн.

На пятом — землетрясения, о которых заявили 20 человек. Инциденты произошли в регионах Северного Кавказа, Камчатском крае и Иркутской области. Сумма выплат по ним составила 2,6 млн рублей, средняя компенсация — 131 тыс., максимальная — 731 тыс.

Также клиенты обращались в страховую компанию из-за ливней и снегопадов, града, тайфунов, ураганов и оползней.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Программы добровольного и ипотечного страхования жилья компенсируют ущерб от основных рисков: залива, пожара, противоправных действий третьих лиц, таких как кражи, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Причём ущерб от стихийного бедствия, как правило, высок. Средняя компенсация по такому риску в этом году — 231 тыс. рублей, а в целом по программе добровольного страхования жилья — 78 тыс. Оформив полис "Защита дома" в СберСтраховании, можно не беспокоиться о столь крупных непредвиденных тратах. Страховка помогает уверенно смотреть в будущее».

Чтобы оформить полис «Защита дома» , необязательно быть собственником недвижимости. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении Сбера или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

Получить компенсацию при страховом случае можно также дистанционно. При подаче всех необходимых документов от оформления заявки через мобильное приложение «СберСтрахование» до выплаты в среднем проходит семь дней.