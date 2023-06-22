В стране празднуется День молодежи.
«24 июня с 8:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня молодежи в Иркутске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции», – говорится в сообщении мэрии.
Ограничение не коснется заведений общепита.
|
|
Новости
Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 24 июня
В стране празднуется День молодежи.
«24 июня с 8:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня молодежи в Иркутске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции», – говорится в сообщении мэрии.
Ограничение не коснется заведений общепита.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2023.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА»,
регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Гл. редактор - Герасимова Е.В.