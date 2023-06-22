Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 24 июня

В стране празднуется День молодежи.

«24 июня с 8:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня молодежи в Иркутске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции», – говорится в сообщении мэрии.

Ограничение не коснется заведений общепита.