Дождь, гроза и ветер пройдут в Иркутске 23 июня

Температура ночью составит +14, +16 градусов, днем – +23, +25 градусов.

Ночью 23 июня в областном центре ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра. По прогнозу Иркутского гидрометцентра, днем будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный – ночью 7-12 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Жителям рекомендуют во время грозы по возможности не выходить из дома, закрыть окна, не пользоваться электроприборами. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время разгула стихии лучше отказаться от поездок.