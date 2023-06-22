Горностаевая моль атаковала иркутские деревья

Таких вредителей, как горностаевая моль, стали замечать в Иркутске: чтобы сократить популяцию насекомых, в городе начали второй этап обработки, сообщили в мэрии.

Специалисты работают в парках, скверах, на бульварах и других общественных пространствах, вдоль дорог, на всех центральных улицах. Препарат, который используют, безопасен для человека и животных. Обработка пройдет до конца июня.

Кроме того, во дворах с молью борются сотрудники УК. Если они делают это некачественно, то в мэрии простят обращаться в комитеты по управлению городскими округами: Правобережный – 24-11-20, Свердловский – 52-03-51, Октябрьский – 52-02-48, Ленинский – 52-02-23.