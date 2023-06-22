Почти 20 исторических зданий-памятников подсветят в центре Иркутска: адреса

Архитектурной подсветкой оборудуют фасады зданий в центре Иркутска – с ее помощью планируется подчеркнуть особенности исторических строений, а также сделать улицу комфортнее для пешеходов, рассказали в мэрии.

Осветительные приборы планируют разместить на фасадах строений, ранее известных как:

Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества – ул. Карла Маркса, 2, литеры А, Б;

Здание Александро-Мариинского училища – ул. Ленина, 11, корпус 2;

Здание городского театра – ул. Карла Маркса, 14;

Здание банка Общества взаимного кредита – ул. Фурье, 2;

Дом, в котором с 4 по 11 июня 1890 года жил А. П. Чехов – ул. Фурье, 1;

Бывшая гостиница «Гранд-отель» – ул. Литвинова, 1;

Усадьба Я. В. Аксенова – ул. Урицкого, 2;

Торговый дом фирмы «Треугольник» – ул. Карла Маркса, 28;

Усадьба наследников Е. П. Чернядевой – ул. Урицкого, 1;

Здание театра-иллюзиона Яджоглу – ул. Карла Маркса, 24;

Мануфактурный магазин Второвых – ул. Карла Маркса, 29/1;

Отдел природы областного краеведческого музея – ул. Карла Маркса, 13;

Здание книжного магазина и типографии П. И. Макушина и В. М. Посохина – ул. Карла Маркса, 11;

Усадьба С. Н. Верхоленцева – ул. Карла Маркса, 19;

Здание Сибирского торгового банка – ул. Карла Маркса, 23;

Административное здание (дом Воллернера) – ул. Карла Маркса, 25;

Здание типографии Восточно-Сибирской железной дороги – ул. Карла Маркса, 7;

Белый дом – б-р Гагарина, 24.

Работы будут завершены до конца 2023 года. Все указанные строения являются памятниками федерального и регионального значения.