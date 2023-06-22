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Почти 20 исторических зданий-памятников подсветят в центре Иркутска: адреса

Архитектурной подсветкой оборудуют фасады зданий в центре Иркутска – с ее помощью планируется подчеркнуть особенности исторических строений, а также сделать улицу комфортнее для пешеходов, рассказали в мэрии.

Осветительные приборы планируют разместить на фасадах строений, ранее известных как:

  • Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества – ул. Карла Маркса, 2, литеры А, Б;
  • Здание Александро-Мариинского училища – ул. Ленина, 11, корпус 2;
  • Здание городского театра – ул. Карла Маркса, 14;
  • Здание банка Общества взаимного кредита – ул. Фурье, 2;
  • Дом, в котором с 4 по 11 июня 1890 года жил А. П. Чехов – ул. Фурье, 1;
  • Бывшая гостиница «Гранд-отель» – ул. Литвинова, 1;
  • Усадьба Я. В. Аксенова – ул. Урицкого, 2;
  • Торговый дом фирмы «Треугольник» – ул. Карла Маркса, 28;
  • Усадьба наследников Е. П. Чернядевой – ул. Урицкого, 1;
  • Здание театра-иллюзиона Яджоглу – ул. Карла Маркса, 24;
  • Мануфактурный магазин Второвых – ул. Карла Маркса, 29/1;
  • Отдел природы областного краеведческого музея – ул. Карла Маркса, 13;
  • Здание книжного магазина и типографии П. И. Макушина и В. М. Посохина – ул. Карла Маркса, 11;
  • Усадьба С. Н. Верхоленцева – ул. Карла Маркса, 19;
  • Здание Сибирского торгового банка – ул. Карла Маркса, 23;
  • Административное здание (дом Воллернера) – ул. Карла Маркса, 25;
  • Здание типографии Восточно-Сибирской железной дороги – ул. Карла Маркса, 7;
  • Белый дом – б-р Гагарина, 24.

Работы будут завершены до конца 2023 года. Все указанные строения являются памятниками федерального и регионального значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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