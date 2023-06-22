Родственную трансплантацию печени ребенку впервые провели в Иркутске

Уникальную операцию, связанную с трансплантацией ребенку, провели специалисты Иркутской областной клинической больницы совместно с коллегами из Ивано-Матренинской детской клинической больницы, рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркуткой области

«Семилетнему мальчику пересадили фрагмент органа его мамы. Показанием к операции стала дисфункция печени на фоне цирроза, который развился из-за врожденного заболевания – муковисцидоза», – пояснили власти.

Процесс длился около 9 часов. На пятые сутки после операции мальчика перевели из реанимации в обычную палату, где они с мамой сейчас находятся под наблюдением врачей.

На сегодняшний день подобные операции в России детям выполняют только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Согласно статистике, ежегодно в Приангарье в пересадке печени нуждаются более 10 детей, большинство из них – с врожденными пороками развития.