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Иркутских приставов уличили в крупном мошенничестве с премиями

Шестерых работников регионального управления ФССП в Иркутске признали виновными в мошенничестве – они придумали аферу с премиями и похитили 1,1 млн рублей, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 года два заместителя руководителя управления и четыре начальника отделов, используя свое служебное положение, незаконно выплачивали завышенные премии подчиненным. Затем они собирали эти деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

Одному из фигурантам назначено 2, 5 года лишения свободы условно со штрафом, остальные только оштрафованы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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