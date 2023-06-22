Иркутских приставов уличили в крупном мошенничестве с премиями

Шестерых работников регионального управления ФССП в Иркутске признали виновными в мошенничестве – они придумали аферу с премиями и похитили 1,1 млн рублей, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 года два заместителя руководителя управления и четыре начальника отделов, используя свое служебное положение, незаконно выплачивали завышенные премии подчиненным. Затем они собирали эти деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

Одному из фигурантам назначено 2, 5 года лишения свободы условно со штрафом, остальные только оштрафованы.