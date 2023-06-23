AI-тренер и компьютерный криминалист: названы необычные вакансии в Иркутской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области.

В Иркутске на удаленную работу ищут необычного специалиста с «профессией будущего» – AI-тренера, зарплата выше средней по рынку - от 75 000 рублей до вычета налогов. Сотрудник будет заниматься обучением нейросети и оценкой корректности ее работы. От кандидата требуется быть готовым к монотонной работе с большим объемом информации, иметь навыки письма, а также быстро разбираться в сложных незнакомых темах.

Лаборатория судебной экспертизы предлагает оплачиваемую стажировку для компьютерных криминалистов (размер стипендии – от 21 600 до 25 000 рублей на руки). Стажер будет проходить обучение для производства компьютерно-технических экспертиз. Основные требование к кандидатам: профильное образование, опыт программирования и программного восстановления удаленных данных с различных носителей информации, грамотная устная и письменная речь. Работодатель предлагает полный социальный пакет, оплату обучения и прохождение стажировки центрах судебной экспертизы в Москве или Новосибирске.

Кандидаты, разбирающиеся в буровом оборудовании и инструментах, могут претендовать на вакансию инженера по долотам.

В основные обязанности специалиста входит подготовка долотных программ в Excel, ведение работы в 1С и подготовка отчетности. Взамен работодатель предлагает вахтовый метод работы, гарантию соблюдения трудового законодательства, полное страхование жизни кандидата и карьерные перспективы.

Тем, кто ищет подработку, могут оценить предложение по работе мобильным агентом по съёмке такси. От специалиста требуется приходить два-три раза в неделю в определённое место в городе и снимать видео длиной в 30–60 минут, а затем выкладывать его на специализированные сервисы работодателя. Заработная плата сдельная, и зависит от выработанных часов.

Детский спортивный клуб ищет себе наставника-обнимателя с зарплатой от 30 000 до 70 000 рублей на руки. Основная задача специалиста – не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова маленьким клиентам клуба и проводить для них тренировки. Кандидату требуется быть приветливым и общительным.

В список необычных вакансий июня попали также предложения для вкладчика газет, флотатора, швейцара, выбивальщика отливок, медника и дентального фотографа.