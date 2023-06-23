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Криптовалюты вновь выросли в цене

Курс биткоина обновил максимум текущего года, превзойдя отметку $30,6 тыс. Об этом пишут «Известия».

Криптовалюты и биткоин в первую очередь остаются крайне волатильными активами, которые пережили уже целую серию взлетов и падений. В 2013-м биткоин, начавший год с отметки $20, в кратчайшие сроки впервые приблизился к $1000, но затем буквально за месяц рухнул вдвое.

Причинами нового грандиозного провала криптовалют стал рост геополитической напряженности, многочисленные скандалы, связанные с мошенничеством, и крах биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Но в первую очередь независимые цифровые валюты обвалились из-за повышения ставок крупнейшими центробанками, что привело к бегству инвесторов из высокорисковых активов и снижению ликвидности на рынках. На сей раз казалось, что падение может стать окончательным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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