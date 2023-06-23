Банки повысили ставки по вкладам в юанях

«Сбер» после 22 мая поднял проценты по юаневым вкладам на сроки от месяца до трех лет с диапазона 1,1–2,92% до 1,1–3%, сообщают «Известия».

При этом основной рост пришелся на ставки по депозитам на три месяца и полгода – они увеличились на 0,8 п.п. и 0,6 п.п. соответственно.

– Сбербанк несколько раз в этом году повышал доходность вклада в юанях, чтобы предоставить своим клиентам удобный инструмент для диверсификации накоплений. Интерес к китайской валюте постепенно растет, объем средств клиентов в юанях с начала 2023 года увеличился на 60%, – сообщили «Известиям» в пресс-службе «Сбера».

Альфа-банк также улучшил условия по вкладам в китайской валюте на сроки от трех месяцев до трех лет – в среднем ставка выросла с диапазона 2,6–3,85% до 2,95–4,24%. Сильнее всего подняли проценты по депозитам сроком в три месяца – с 1,8% до 2,6%, заявили в call-центре.

Со 2 июня проценты по юаневым вкладам выросли и в МКБ – они достигли диапазона 2,8–3,5%. За день до этого ВТБ также поднял ставки по депозитам в китайской валюте до уровня 2,76–3,35%, рассказали в их call-центрах.