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Самозанятые смогут регистрировать личные бренды

С 29 июня у самозанятых граждан – их в России 7,5 млн – появится возможность зарегистрировать свою торговую марку. Об этом узнали «Известия».

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Сейчас право на обладание ей есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Товарные знаки подчеркивают уникальность продукта, способствуют формированию его дополнительной стоимости, а также защите конечного потребителя от контрафакта», – отмечается в ответе Минэкономразвития.

В ведомстве также считают, что новая норма закона поможет самозанятым развивать личный бренд, эффективнее продвигать свои товары и услуги. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс были приняты ровно год назад – в июне 2022 года, но вступают в силу только сейчас.

В конце 2022 года в России насчитывалось 6,5 млн самозанятых. А на конец мая, по данным ФНС и Минэка, их было уже 7,5 млн. Суммарная выручка самозанятых за прошлый год составила почти 126 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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