Спрос на специалистов в промпроизводстве вырастет на 1 млн человек

Всего за два месяца количество вакансий в базе «Работа России» выросло на 12,5%, сообщают «Известия».

На фоне роста занятости и снижения безработицы увеличивается спрос на труд, отмечается в обзоре Минтруда, который ведомство традиционно готовит к Всероссийской ярмарке трудоустройства. Как указывается в исследовании, если в апреле в общероссийской базе вакансий «Работа России» было заявлено 1,6 млн предложений, то в июне – уже более 1,8 млн. При этом половина новых вакансий (100 тыс.) приходится на реальный сектор.

Каждое третье предложение – около 660 тыс. вакантных мест – в промышленности, производстве и сельском хозяйстве, отмечают в Минтруде. Причем максимально нужны представители рабочих профессий. Ищут токарей, швей, инженеров-конструкторов, фрезеровщиков, шлифовщиков, монтажников, слесарей-сборщиков, технологов.

Как сообщается в обзоре, вакансии для токарей с уровнем дохода до 120–150 тыс. рублей открыты в Тульской, Архангельской, Свердловской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. От соискателей требуется наличие среднего профессионального образования и опыт работы от трех лет.