Психиатры идут в онлайн

Российские клиники внедряют виртуальные консультации. Об этом пишет издание «Ведомости».

Сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Аллан Бениашвили. По его словам, технология также применяется в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России», чьи специалисты проходят повышение квалификации в исследовательской группе центра.

В 2020 году VR-проект был инициирован первым российским подразделением Boeing.

Его планировали применять для быстрого восстановления психического и когнитивного истощения у пилотов и диспетчеров, рассказал Бениашвили. Теперь же с помощью этих разработок центр помогает пациентам стационара справиться с последствиями длительного лечения в больничных условиях. Во всех трех центрах услуга VR-релаксации предоставляется бесплатно. Общее число пациентов, получивших лечение с 2021 г., составляет 500 человек.