Цветные пластиковые бутылки могут запретить в России

Ограничения могут вступить в силу в 2024 году. Об этом узнали «Известия».

В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов. Об этом сказано в презентации Российского экологического оператора. В документе РЭО ссылается на федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», который и содержит эти временные ориентиры. Экологический оператор уже представил эту презентацию на совещании в Минпромторге, заметил один из его участников. В РЭО изданию подтвердили, что в федеральном проекте прописаны эти сроки.

Основной смысл такого подхода – отказаться от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать, – уже не раз поясняли в РЭО. Например, ее трудно выделить из общего объема мусора либо упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга.