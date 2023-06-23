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Примсоцбанк – в ТОП-25 самых медийных банков по итогам мая

По итогам мая 2023 года Примсоцбанк занял 25 место в ТОП-50 самых медиактивных банков, сообщают Banki.ru со ссылкой на «Медиалогию».

В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 84 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг объекта (персоны, компании и бренда). Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие в СМИ. МедиаИндекс Примсоцбанка составил 3 412,5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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