ПСБ: В мае показатели продаж бизнеса вернулись к максимальным значениям двухлетней давности

Согласно Индексу RSBI, который в мае составил 53,7 пункта и удерживает уверенные позиции выше нейтральной зоны четвертый месяц подряд, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает демонстрировать устойчивые темпы роста.

Несмотря на то, что компонента Продажи остается в зоне спада, ее рост до максимальных значений, сравнимых с показателями конца лета 2021 года, отражает постепенное улучшение ситуации с фактической выручкой предпринимателей. Компоненты Кадры, Инвестиции и Кредиты незначительно снизились, однако это не повлияло на позиции Индекса – он продолжает удерживать высокие позиции выше нейтральной зоны.

Индекс RSBI с начала года находится в зоне уверенного роста, что говорит о постепенном восстановлении экономики страны и благоприятных условиях для ведения предпринимательской деятельности. В майских данных также отмечена тенденция к заметному росту деловой активности в торговле и микробизнесе, - сегментах, которые больше всего выигрывают от текущего оживления потребительской активности после кризисных настроений прошлого года. Данные Индекса говорят о благоприятных перспективах развития сегмента малого и среднего бизнеса, который способен ускорить адаптацию страны к новым санкционным реалиям.

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Основные тренды

Компонента Продажи поднялась в мае до отметки в 47,4 пункта, что стало максимумом с конца лета 2021 года. Драйвером роста при этом является улучшение оценок фактической реализации, в первую очередь предпринимателями микро- и малого бизнеса.

Доля предпринимателей, отметивших сокращение выручки, оказалась рекордно низкой с осени 2021 года и составила 35%, что на 5 п.п. меньше, чем в апреле. Процент МСБ, отметивший фактическое увеличение сбыта, также вырос за месяц на 2 п.п., до 16%.

Ожидания МСБ в части изменения выручки немного ухудшились: 29% респондентов рассчитывают на увеличение продаж – это на 3 п.п. ниже, чем месяцем ранее. В мае о вероятном сокращении сбыта сообщили 20% опрошенных против 21% в апреле.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кадры немного снизилась после достижения пикового с весны 2021 года уровня из-за ухудшения ожиданий: с 27% до 24% снизился процент предпринимателей, планирующих увеличение кадрового состава. Однако он все равно является достаточно высоким – практически весь 2022 год доля МСП, ожидающих расширение штата, не превышала 22%.

Фактическое состояние найма новых кадров за май изменилось в лучшую сторону. Минимальная за восемь месяцев доля предпринимателей - 17% от общего числа опрошенных, а это улучшение показателя на 2 п.п. за месяц, сообщила о сокращении штата. На уровне выше среднего за последние три года осталась доля МСБ, расширивших штат, таких 12% респондентов.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Инвестиции остается самым сильным показателем среди других компонент. Небольшое сокращение Компоненты в мае обусловлено снижением на 1 п.п., до 19% доли МСБ, расширявших свой бизнес.

В части инвестиционных планов ожидания предпринимателей остались позитивными. Лишь 4% МСБ склонны сокращать вложения в бизнес, что является историческим минимумом за все время исследования.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кредиты в мае демонстрировала доступность финансирования, однако заметно снизилась, опустившись на минимумы с июля прошлого года. Причиной стало сокращение доли удовлетворенного спроса с 27% до 25% за счет снижения до 11% процента предпринимателей, сумевших получить заемные средства. Также ухудшилась ситуация с отказами: доля респондентов, кому кредит не был одобрен, выросла с 9% в апреле до 13% в мае.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индекс деловой активности среднего бизнеса снизился с 60,9 до 53,9 пункта. Спад обусловлен более низкими показателями доступности финансирования и меньшей готовностью к дальнейшему расширению бизнеса.

Индекс малого предпринимательства остался на уровне 55,6 пункта, став выше остальных сегментов МСБ. Устойчивость темпов роста деловой активности этого сегмента поддержало улучшение продаж и фактического найма.

Индекс микробизнеса в мае достиг исторического максимума – 52,1 пункта. Впервые за всю историю наблюдений этот сегмент вышел в зону уверенного роста. Толчком к подъему стали высокие показатели продаж и повышение инвестиционной активности.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI по видам деятельности

Майские показатели деловой активности в сфере услуг и производстве, немного снизились, но остались в области активного роста. Наиболее проблемным для обеих сфер, как и для общего RSBI, стало снижение доли удовлетворенного спроса по кредитам. Отметим, что производственные предприятия остаются лидерами по уровню деловой активности за счет сильной кадровой составляющей.

Индекс в сфере торговли, напротив, вырос до 53,7 пункта, достигнув пикового уровня февраля. Драйвером послужило совокупное увеличение фактических показателей всех компонент, а также улучшение ожиданий, отражающее более уверенное восстановление экономической активности.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В майском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1777 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.