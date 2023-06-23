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«Цифра банк» запустил новый вклад «Основной» с доходностью 7% годовых

«Цифра банк»* с 21 июня предлагает своим клиентам открыть новый вклад «Основной» под 6,8 - 7% годовых. 

Срок размещения вклада - 395 дней, минимальная сумма размещения - 100 000 рублей, максимальная - не ограничена, валюта - российский рубль, снятие и пополнение не предусмотрено. 

– Для клиентов, ранее размещавших или имеющих на данный момент вклад в «Цифра банк» процентная ставка по депозиту составит 7%, для остальных - 6,8%, – говорится в сообщении банка.

* «Цифра банк» - коммерческое наименование ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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